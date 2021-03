Noor Vidst na EK-zilver op vijfkamp: ”Nog meer dan de medaille, doen de persoonlijke records me deugd”

Noor Vidts uit Vilvoordse was één van de grote verrassingen van het afgelopen EK atletiek indoor in Polen. Met een ijzersterke vijfkamp pakte ze zilver, na Nafi Thiam.

Met drie persoonlijke records en twee beste seizoensprestaties zette Vidts haar beste vijfkamp ooit neer. Als RINGtv haar vraagt waar ze het meest blij mee is, de records of de medaille, is ze duidelijk: “Ik denk aan de ‘verbetering’ dan. Toen ik over de finish kwam en ik zag het puntentotaal, dacht ik van: wauw, dat is echt wel heel veel.”

Vidts wil gestaag blijven groeien en heeft haar vizier gericht op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Maar eerst is er Tokio. Hoe ze die Spelen wil beleven, kom je vanavond te weten in ons nieuws.