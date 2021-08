Noor Vidts leert leerlingen zomerschool kneepjes van de zevenkamp

In Vilvoorde is de zomerschool open. Kinderen met leerachterstand of kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen les, maar er is ook tijd voor sport, spel en cultuur. Vandaag stond sport centraal, met niemand minder dan meerkampster Noor Vidts.

De kinderen van de zomerschool trokken naar de atletiekpiste in Park Drie Fonteinen, waar Noor Vidts hen opwachtte om hen de kneepjes van de zevenkamp te leren. Vidts is na haar waanzinnige vierde plaats op de zevenkamp op Olympische Spelen in Tokio terug in haar thuisstad Vilvoorde. “Als stadsambassadrice is het mijn bedoeling om kinderen meer aan het sporten te krijgen, want niet iedereen hier is zo met sporten bezig”, zegt Noor. “Ik hoop dat dat mij gelukt is om kinderen warm te maken voor atletiek.”