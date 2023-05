Noordrand reageert op voorstel voor minder nachtvluchten: ‘Niets meer dan een promopraatje’

Brussels Airport Company wil de nachtvluchten op de luchthaven strenger behandelen. Daarmee zou ongeveer 10 procent van het aantal nachtvluchten vermeden kunnen worden, of zowat 1.500 vluchten per jaar. In Machelen wordt voorzichtig positief gereageerd, Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) heeft het over ‘een promopraatje’.

Luchthaventopman Arnaud Feist benadrukt dat hij niet wil raken aan het wettelijke plafond op het aantal nachtslots, dat 16.000 per jaar bedraagt. Het is wel de bedoeling strenger op te treden tegen vluchten die geen nachtslot hebben, maar toch tussen 23 en 6 uur opstijgen of landen op Brussels Airport. “Het voorstel is een sterk signaal aan de omwonenden dat we rekening houden met hun verzuchtingen”, zegt Feist. “Er is al een serieuze vermindering van de hinder geweest over de voorbije 20 jaar. Er zijn al veel minder nachtvluchten dan een tiental jaar geleden en er zijn ook nieuwe modernere toestellen die veel minder geluid maken. We willen nu nog een stap verder gaan.”

Concreet zou opstijgen na 23 uur zonder nachtslot verboden worden. Nu kunnen vliegtuigen met vertraging bijvoorbeeld wel nog na 23 uur vertrekken mits een geldige reden. Dat zou dus niet meer kunnen. “Daar gaan we in de toekomst veel strenger op toezien”, aldus Feist die benadrukt dat de vluchten niet zullen verdwijnen, maar dat ‘de luchtvaartmaatschappijen ervoor zullen moeten zorgen dat ze voor 23 uur vertrekken’. De luchthavenuitbater heeft zijn voorstel onlangs overgemaakt aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

In de Noordrandgemeenten zette men de voorbije maanden al de hakken in het zand met het uitzicht op de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van Brussels Airport. Vooral de ongebreidelde expansiedrang en de mantra van een rechtmatige spreiding en een vermindering van de nachtvluchten kwamen daarbij steeds terug. De luchthaventopman ging dus enkel in op dat laatste aspect.

Burgemeester Jean-Pierre De Groef (Vooruit) spreekt van ‘een positief signaal’. “Als je weet 80 tot 90 procent opstijgt boven Diegem zal elke vermindering van vluchten minder geluidsoverlast betekenen voor onze inwoners. Het zijn daarbij ook de nachtvluchten die de mensen het meest storen.” Dat de vluchten dan toch bijkomend overdag zouden plaatsvinden over het sowieso al druk overvlogen Diegem vindt De Groef geen punt. “Dan hebben we ze toch ‘s nachts niet meer...”

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is dan weer ongemeen scherp. “Ik vind dit niets meer dan een promopraatje. Eigenlijk leggen ze de vinger op de wonde door de federale overheid op te roepen om op te treden tegen de onterechte nachtvluchten die plaatsvinden. Met andere woorden: men geeft zelf toe dat men het aantal nachtvluchten niet onder controle heeft. Dat men gelijktijdig pleit voor een verdubbeling van de cargo en ook een groei van het aantal passagiers met 20% tegen 2032 vooropstelt, maakt een en ander compleet ongeloofwaardig. De Vlaamse regering moet dit met een grote loep bekijken. Ik geloof nooit dat dit allemaal kan zonder bijkomende hinder.”

Brussels Airport moet in de komende zes weken zijn nieuwe vergunningsaanvraag indienen.