Nossegemse Kiki To wint belangrijke internationale badmintonwedstrijd

Badmintonster Kiki To uit Nossegem heeft het Para Badminton International toernooi in Brazilië gewonnen. Ze haalde het in de finale twee keer met 21-16 van Cynthia Mathez, de nummer 2 op de wereldranglijst.

In het gemend dubbelspel pakte Kiki To brons. Voor To is het haar eerste eindwinst in een kwalificatietoernooi voor de Paralympische Spelen in Parijs. Het grote doel van de speelster van badmintonclub Herne is daar aan deel te kunnen nemen.