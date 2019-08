Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel. Wielrenner Remco Evenepoel uit Schepdaal verlengt zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step tot en met 2023.

De Schepdaalnaar maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. In zijn eerste jaar als prof maakt Evenepoel heel wat indruk, met onder meer winst in de klassieker Classica San Sebastien en het Europees kampioenschap tijdrijden. Deceuninck-Quick.Step was er dan ook als de kippen bij om het contract van zijn goudhaantje open te breken.