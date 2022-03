Nu ook Okay-warenhuis overvallen: daders op de vlucht

Op de Woluwelaan in Diegem overvielen twee gewapende en gemaskerde daders gisterennamiddag het Okay-warenhuis. Ze gingen aan de haal met een beperkte buit. Niemand raakte gewond. Het is al de tweede overal in de gemeente in een goeie week tijd.

De overval vond plaats rond 16 uur. “Twee jonge daders stormden de winkel binnen en bedreigden het aanwezige personeel met een mes en een pistool”, legt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA uit. “Ze maakten de kassa leeg en namen de vlucht met een beperkte buit. De twee verdachten droegen een mondmasker en waren in eht zwart gekleed. Het is onduidelijk hoe ze gevlucht zijn, dat wordt onderzocht. Niemand raakte gewond. Twee klanten die aan de kassa stonden, waren wel erg onder de indruk van de feiten.”

Er is stilaan sprake van een overvallenreeks. Vorige week woensdag werd de Carrefour Express in de Cornelis Peetersstraa in Machelen overvallen. De dader, een 18-jarige inwoner van Machelen, werd intussen aangehouden. Ook vorige maand waren er al overvallen op een nachtwinkel in de Vilvoordelaan in Machelen en een buurtwinkel in het nabijgelegen Houtem. Ook die verdachten zijn intussen opgepakt en zitten in een gesloten instelling.

Foto: Google Streetview