Nutswerkzaamheden in Vilvoorde voor komst Ringtrambus

Vandaag beginnen in Vilvoorde de voorbereidende werkzaamheden voor de komst van de Ringtrambus. In de Hanssenslaan, tussen de Luchthavenlaan en het station, zullen nutswerken gebeuren. De Ringtrambus moet vanaf 28 juni al gedeeltelijk uitrijden.

De Ringtrambus moet voor een betere mobiliteit zorgen in de Noordrand rond Brussel en voor een betere verbinding tussen de westkant van de hoofdstad, Brussels Airport en het treinstation in Vilvoorde. Vanaf vandaag worden daarom tot maart volgend jaar leidingen en kabels aangebracht in Vilvoorde. Die nutswerken vinden plaats langs het toekomstige tracé van de Ringtrambus. In het totaal zijn er acht fases.

Vandaag wordt gestart met nutswerken in de Benoit Hanssenslaan. Die werken zullen tot eind deze maand duren. Dan verhuizen de werken naar de Statioslei, waar eerst gewerkt zal worden aan de kant van het Hanssenspark en daarna aan de noordkant. Tijdens het bouwverlof zal er doorgewerkt worden om de hinder aan de Stationlei zo beperkt mogelijk te houden.

Verkeershinder

In de straat waar gewerkt zal worden geldt telkens eenrichtingsverkeer richting centrum. Fietsers kunnen wel in beide richtingen door. Voor verkeer vanuit Vilvoorde geldt richting rotonde De Vuist een omleiding. Het busverkeer volgt een aangepaste route via de Buissetstraat en Leuvensestraat.