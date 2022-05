Oekraïense vluchtelingen willen Nederlands leren: "Vraag is amper bij te houden"

Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs merken ze dat er zich steeds meer Oekraïense vluchtelingen inschrijven voor een intensieve cursus Nederlands. “We zijn deze week een klas in Londerzeel gestart en volgende week start er nog één in Meise. Die zijn allebei helemaal volgeboekt. Sinds een paar weken is er een heel grote vraag”, zegt leerkracht Astrid Cogneau. Een van de cursisten is Olena Grjechka. “Ik ben hier omdat ik graag een goede job wil vinden. Ik hoop dat dit een nieuwe start is in mijn leven", zegt ze. Ook Tatiana Muratova volgt Nederlandse les en is overtuigd van het belang van de cursus. “Als je de taal kent, heb je meer kansen om deel van de samenleving te worden. En dat is precies wat ik wil”, aldus Tatiana.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.