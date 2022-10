Officieel fandorp Rode Duivels voor WK komt op Asiat-site Vilvoorde

Het officiële fandorp van de Rode Duivels wordt ingericht in het Asiat Park in Vilvoorde. Supporters kunnen er tijdens het WK in Qatar de wedstrijden volgen op groot scherm. De officiële fanclub van de Rode Duivels koos voor Vilvoorde als locatie, omdat de stad centraal in ons land ligt en de Asiat site goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.