OLV Asse baadt in het blauw

De eindejaarsverlichting moet volgens OLV Asse hoop geven. "Licht geeft hoop. Tegelijk is het een oproep naar de bevolking om de hoop niet te verliezen en de maatregelen te blijven respecteren. Samen krijgen we corona klein", zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck. "Het is ook een bedanking naar iedereen die ons spontaan hebben gesteund in de voorbije periode. Elke attentie was hartverwarmend!" Naast het OLV in Asse baadt ook het OLV-ziekenhuis in Aalst in een blauwe kleur.