OLV-ziekenhuis Asse wil expertisecentrum robottechnologie worden

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse is vandaag een robot voor kniechirurgie in gebruik genomen. De ingenieuze technologie maakt dat ingrepen aan de knie met een grotere precisie kunnen worden uitgevoerd én dat de patiënt sneller en beter herstelt van de ingreep.

De dienst Orthopedie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove was al langer vragende partij om een robot aan te kopen voor knie-operaties. Twee jaar lang werd naar de beste technologie gezocht. Uit dat onderzoek kwam de Navio-robot als meest performante robot voor ingrepen aan de knie naar voren. Gezien het systeem verplaatsbaar is, zal de robot zowel op de Campus in Asse als op de Campus in Aalst worden gebruikt.

Smart tool

De Navio-robot wordt een ‘smart tool’ genoemd. De robot is verbonden met een computer die de chirurg alle mogelijke opties tot opereren voorstelt met daarbij een selectie van bijpassende protheses. Op een virtueel 3D-beeld van de knie is het deel van het bot of het gewricht dat verwijderd moet worden met de microfrees haarscherp afgebeeld. Hoewel de chirurg tijdens de ingreep de microfrees zelf in de hand houdt, wordt ze gestuurd als een robot. Dokter Tom Peeters: “ik kan de frees enkel in werking stellen wanneer ze zich in het te verwijderen gedeelte van het bot bevindt. Van zodra ik buiten die zone zou bewegen, valt het toestel stil.”

Expertisecentrum

De robottechnologie zorgt ervoor dat chirurgen met een grotere zekerheid de beste ingreep uitvoert. “Je kan meer op maat werken van de patiënt,” legt dokter Sebastian Faict uit, “het systeem laat toe dat je als chirurg eigen variaties inbrengt die via live simulaties meteen berekenen of je juist zit.” Het OLV-ziekenhuis heeft de ambitie om uit te groeien tot een internationaal expertisecentrum op het vlak van robottechnologie.​