Olympic Essenbeek Halle is klaar voor het EK

Zondag wordt in de Portugese Algarve het Europees Kampioenschap veldlopen voor clubs gehouden. De mannen van Olympic Essenbeek Halle waren vorig jaar tweede, ondermeer dankzij een knappe prestatie van Leeuwenaar Isaac Kimeli. Maar die is er dit jaar helaas niet bij...

Geen Isaac Kimeli bij de 6-koppige selectie die Olympic Essenbeek Halle (OEH) naar Portugal stuurt. Volgens trainer Tim Moriau komt de beslissing van Kimeli niet als een verrassing. "Hij moet nu eenmaal keuzes maken, deelnemen aan iedere wedstrijd betekent sowieso de kans op blessures verhogen. Een jaar voor de Spelen is het van belang om een juiste keuze van wedstrijden te maken en telkens fris aan de start te verschijnen." En er is helaas nog een opvallende afwezige: Simon Debognies, die geblesseerd is.

Maar het is niet omdat Kimeli en Debognies er niet bij zijn dat OEH zonder ambities aan de start verschijnt.Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos bijvoorbeeld, vorig jaar achtste, is wel van de partij, net als Pieter Debognies, de broer van Simon. Kapitein van de delegatie is Gentenaar Thomas De Bock en hij gelooft in de kansen van OEH. "'Ik ben vereerd kopman te kunnen zijn van zo'n team, we gaan zeker veel ervaring opdoen. Top 5 zou mooi zijn, top 8 is realistisch."

Het is hoedanook een prachtige gegeven dat een regionale club als OEH tot de Europese en de wereldtop behoort. Afspraak zondag in Portugal.