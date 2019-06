Omrijden door werken aan Brusselstraat

In Lennik wordt vanaf morgen, maandag 3 juni, gewerkt aan de Brusselstraat, dat is een belangrijke verbindingsweg tussen Anderlecht en het centrum van Lennik. De toplaag wordt er vernieuwd en tijdens de werken, die tot vrijdag 7 juni zullen duren, wordt de Brusselstraat gedeeltelijk afgesloten.

De werken starten morgenochtend en duren tot vrijdagavond. Tijdens de werken wordt de Brusselstraat afgesloten van aan het kruispunt met de Rosweg (de weg die naar Schepdaal leift) tot aan de grens met de bebouwde kom van Sint-Kwintens-Lennik. De toplaag van de straat moet vernieuwd worden en dat over een afstand van 1,3 kilometer. Verder worden ook een paar kleinere werken uitgevoerd, zoals het herstellen en vervangen van boordstenen.

Voor automobolisten geldt een omleiding in beide rijrichtingen. DIe gaat via de Gustaaf Van der Steenstraat, de Donkerstraat, de WInkelstraat en de Gaasbeekstraat. Er kan ook worden omgereden via de Ninoofsesteenweg. Voor fietsers zijn er geen omleidingen voorzien, zij kunnen het fietspad in beide rijrichtingen blijven gebruiken.