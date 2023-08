Omstreden kinderdagverblijf Mippie en Moppie failliet

Kinderdagverblijf Mippie en Moppie dat drie vestigingen had in Zemst, is failliet verklaard. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De crèches kwamen vorig jaar in opspraak nadat er foto’s online kwamen waarop te zien was dat een peuter met ducttape werd vastgeplakt aan zijn bedje. Het Agentschap Opgroeien schorste daarop de vergunning van het kinderdagverblijf.