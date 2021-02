Onbekenden gooien molotovcocktail door vitrine in Diegem

Onbekenden hebben zondagavond een molotovcocktail door de vitrine van een winkel gegooid in de Kerktorenstraat in Diegem. Niemand raakte gewond.

De feiten speelden zich af rond 20u15. De brandweer had het vuur snel onder controle. “Mede omdat een aantal buurtbewoners zelf al met brandblussers de vuurhaard te lijf waren gegaan”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. “Het parket van Hale-Vilvoorde is op de hoogte gebracht en onderzoekt de feiten. Er is een branddeskundige gevorderd en ook het labo zal ter plaatse komen.”

Volgens buurtbewoners is er kwaad opzet in het spel. Zij zeggen dat vanuit een voorbijrijdend voertuig een molotovcocktail door het raam zou gegooid zijn. Vooral in het voorste deel van de winkel zou er schade zijn. De eigenaars, die in het hetzelfde pand wonen, konden zich samen met hun kinderen op tijd in veiligheid brengen.