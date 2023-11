Ondanks afgesloten Maldersesteenweg doorstaat Londerzeel hevige regenval goed: ”Maatregelen renderen”

Londerzeel had in het verleden bij zwaar regenweer vaak te kampen met wateroverlast. Ondanks de bakken water van de voorbij dagen is er deze keer weinig sprake van watersnood. Dat is volgens burgemeester Connie Moons te danken aan de maatregelen die de voorbije jaren werden genomen.

Net als overal in Vlaanderen stonden gisteren ook in Londerzeel de hemelsluizen helemaal open. Paniek is er op geen moment geweest, de toestand bleek de hele dag onder controle, ondanks dat de beken en sloten bol stonden van het water. Ooit was dat anders en hielden ze hier bij elke stortbui hun hart vast.

Burgemeester Connie Moons: “We stellen vast dat de maatregelen die genomen werden in het verleden hun werk doen.”

Enkele jaren geleden werden in buurgemeente Merchtem waterbufferbekkens aangelegd en zelf nam Londerzeel ook een aantal maatregelen om wateroverlast tot een minimum te beperken. “In het kader van ons Riviercontract zijn we trouwens nog altijd aan het bekijken welke bijkomende maatregelen we kunnen treffen.”

Een deel van de Maldersesteenweg staat wel blank omdat het gevoelig is voor overstromingen. Dat heeft deels te maken met de Molenbeek die een eindje verderop de weg kruist, maar ook omdat het overtollige water van het hogergelegen Steenhuffel langs hier zijn weg zoekt. Een deel van de steenweg is afgesloten. “We vragen om voorzichtig te zijn en deze contreien te mijden omdat het niet goed is voor je wagen en omdat we het water rustig de gelegenheid moeten geven om weg te trekken,” aldus Moons.

De politie en de brandweer houden de situatie nauwlettend in de gaten.