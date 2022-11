Ondanks energiecrisis blijft kerstverlichting voor sfeer zorgen in Halle

Door technische moeilijkheden gaat de openbare verlichting in onder meer de stad Halle ’s nachts een maand later uit dan gepland. Maar dat betekent niet dat de Zennestad extra maatregelen neemt om energie te besparen. Zo zal de binnenstad in een kerstsfeer blijven baden. “Aan openbare gebouwen wordt wel geen kerstverlichting voorzien, maar dat was eerder al beslist”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

Nu Halloween achter de rug is steken hier en daar de eerste kerstkriebels de kop al op. Maar het is nog maar de vraag of Kerst dit jaar even gezellig zal zijn als anders, want de kosten voor kerstverlichting zouden door de huidige energieprijzen wel eens hoog kunnen oplopen. Het Halse stadsbestuur stelt de winkeliers gerust. “We gaan in de binnenstad kerstverlichting voorzien. We vinden het belangrijk dat we tijdens die koopjesperiode in de stad sfeer kunnen scheppen”, zegt Snoeck. “We gaan wel de kerstverlichting doven om 23 uur en om vijf uur 's morgens terug op, zoals we dat doen met alle openbare verlichting in onze stad.”

Ook de gemeente Asse denkt volgens burgemeester Koen Van Elsen aan een gelijkaardige regeling. De gemeente Grimbergen gaat geen grote verandering doorvoeren, daar wordt de kerstmarkt zelfs met één dag verlengd.