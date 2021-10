Ondanks protest wordt oprit van A12 aan Plantentuin Meise afgesloten

Vanaf maandag 6 december wordt de oprit van de A12 aan Plantentuin Meise afgesloten. Het gaat om een proefproject van drie maanden. “In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we gewacht tot wegenwerken in de buurt achter de rug zijn om de oprit af te sluiten. Als blijkt dat de verkeerssituatie niet verslechtert, zal de oprit definitief gesloten worden”, zegt schepen van Mobiliteit Ruben Algaba.

Aan de oprit van de A12 gebeurden de laatste jaren verschillende ongevallen met gewonden. “Er zijn conflicten tussen auto’s en fietsers door de kruising van het fietspad met de oprit richting autosnelweg en automobilisten onderling”, reageert schepen van Mobiliteit Ruben Algaba. “Vanaf 6 december gaat de oprit voor minstens drie maanden dicht. Tegen dan zijn de werken op de Windberg in Wemmel en de werken aan het kruispunt van de Vilvoordsesteenweg met de Ossegemstraat achter de rug.”

Het verkeer zal vanaf dan de A12 moeten oprijden via de oprit in Wolvertem, die in Strombeek-Bever of de dichtstbijzijnde opritten van de Ring rond Brussel. Zo'n 600 mensen tekenden onlangs een petitie tegen de sluiting van de oprit . “We vrezen dat het probleem zich alleen maar zal verplaatsen”, zegt initiatiefneemster Ann de Kreyger. “Ook in Wolvertem is het niet veilig voor fietsers en voetgangers. Er zullen bovendien lange files ontstaan op de Nieuwelaan richting Wemmel en richting Wolvertem omdat automobilisten daar dus de oprit zullen nemen.”

Aan de oprit in Wolvertem zijn alvast maatregelen genomen om het verkeer beter te laten doorstromen. “De wachttijden aan de verkeerslichten zijn aangepast aan de verwachte verschuivingen. De verkeersdrukte wordt voortdurend gemonitord, waardoor de groentijd op de drukste assen verlengt wordt naargelang de drukte”, aldus Algaba. “Als er niet bij te sturen verkeersproblemen optreden, kan het proefproject voortijdig beëindigd worden.”