Onderzoek naar dode wandelaar wordt stopgezet

Het onderzoek naar Georges Appelmans, de wandelaar die in februari 2015 verdween en 3 maanden later dood werd teruggevonden in een waterput in Gooik, wordt stopgezet. Aanvankelijk ging men er van uit dat het om een wanhoopsdaad ging, maar nadien waren er steeds meer sporen dat de man gewelddadig aan zijn einde was gekomen.

Georges Appelmans ging in februari 2015 wandelen, van Ninove naar Gooik, maar hij kwam nooit meer thuis. In mei 2015 vond men zijn lichaam terug in een waterput aan de Drie Egyptenbaan in Gooik. In eerste instantie ging het parket er van uit dat de man een wanhoopsdaad gepleegd had of dat hij per ongeluk in de put gesukkeld was.

De zaak werd bijna gesloten, tot onderzoek uitwees dat het water dat de man in zijn longen had een heel andere samenstelling had dan het water in de put. De nieuwe theorie luidde dat het slachtoffer eerst met geweld onder water was geduwd en dat het lichaam nadien in de put was gegooid. Bovendien bleek ook het borstbeen van de man gebroken, wat wijst op geweld. Het zou dus gaan om moord en niet om een ongeluk.

Het onderzoek is nu door de Brusselse raadkamer afgesloten, zonder dat de zaak helemaal is uitgeklaard of de mogelijke daders zijn gevonden. Een landbouwer uit Gooik die lange tijd verdacht werd, is intussen al een tijd buiten verdenking gesteld.

Volgens de zus van Georges Appelmans in Het Nieuwsblad blijft de onzekerheid groot. De familie vermoedt dat de wandelaar iets gezien heeft wat hij niet mocht zien en daarom uit de weg moest worden geruimd.

(Foto Mozkito)