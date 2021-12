Onderzoek naar mazoutgeur in Kraainem en Wezembeek-Oppem

In Kraainem en Wezembeek-Oppem hangt sinds een aantal dagen een sterke mazoutgeur. Waar die vandaan komt, is voorlopig niet duidelijk. De brandweer en Civiele Bescherming zijn intussen gestart met het spoelen van de riolering.

Sinds een paar dagen worden de inwoners van Kraainem in de omgeving Bosdallaanq en van Wezembeek-Oppem in de wijk Schone Lucht geplaagd door een sterke mazoutgeur in hun huis. De gemeenten, de Civiele Bescherming, de brandweerzone Vlaams-Brabant West en rioolbeheerder Riopact zijn op zoek naar de oorzaak van de geurhinder. Metingen toonden geen alarmerende waarden in de riolering. Het is nu wachten op de resultaten van de lucht- en waterstalen. De brandweer startte intussen met het spoelen van de riolering.

“Bij geurhinder in de woning, bijvoorbeeld in een badkamer, wordt aangeraden om de maximaal te verluchten door ramen en deuren te openen. Om de geurhinder te beperken, raden we aan om even water te laten lopen door alle afvoerputjes. Op die manier zijn alle sifons terug aangevuld en kunnen ze terug geurtjes blokkeren”, klinkt het. “De reukhinder zou nog enkele dagen kunnen aanhouden. Klachten kunnen gemeld worden op info@kraainem.be of info@wezembeek-oppem.be. Bij ernstige klachten kan contact opgenomen worden met 112.”