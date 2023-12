Onderzoek naar nachtelijk openbaar vervoer richting luchthaven

De Lijn onderzoekt of er een nachtbus vanuit het centrum van Brussel naar Brussels Airport in Zaventem kan rijden. En NMBS bekijkt de haalbaarheid van vroegere treinen naar de luchthaven. Dat blijkt uit de plannen voor de nieuwe vergunningsaanvraag van de luchthaven, schrijft BRUZZ. Momenteel loopt het openbaar onderzoek daarover.

De nachtbussen van De Lijn zouden vooral bedoeld zijn om werknemers van de luchthaven naar hun werk te brengen en passagiers van erg vroege vluchten te bedienen. Ook NMBS onderzoekt of het personeel en passagiers op extra vroege uren gebruik kan laten maken van het openbaar vervoer om naar de luchthaven te gaan.

Er loopt ook een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om een hogesnelheidstrein halt te laten houden op Brussels Airport.

Het openbaar onderzoek rond de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor Brussels Airport loopt tot 8 januari. Bezwaren of opmerkingen kunnen worden ingediend in de gemeenten Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel of Zaventem. Op 14 december is er een digitale infosessie rond de vergunningsaanvraag.