Ongerustheid over 5G-netwerk in Sint-Pieters-Leeuw

Er is ongerustheid over het 5G-netwerk dat Proximus onder meer uitrolt in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Sommige wetenschappers zeggen dat mensen door 5G meer zullen blootgesteld worden aan stralingen, andere wetenschappen zeggen net minder. Hoe dan ook, Sint-Pieters-Leeuw benadrukt dat het om een testfase gaat.

Proximus rolt in een dertigtal Vlaamse steden en gemeenten een 5G-netwerk uit. Dat zou zo snel worden dat je volledige seizoenen van series in enkele minuten kan downloaden op smartphone of tablet. Maar de voorbije dagen kreeg onze redactie berichten van ongeruste inwoners. "Dit is een schande. In Wallonië hebben verschillende gemeente de stopzetting van het 5G-netwerk gevraagd en al meer dan 900 gezondheidsprofessionals hebben de alarmbel geluid", stond er in één van de e-mails die RINGtv ontving.

Sint-Pieters-Leeuw nuanceert die ongerustheid. "We ondervinden in Vlaanderen al meer dan twintig jaar straling van mobiele communicatie. Tot op heden werden geen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid vastgesteld binnen de veiligheidsnormen die gehanteerd worden", staat te lezen op de website van de gemeente. "Er is een consensus die zegt dat wetenschappelijk onderzoek op dit moment niet kan bewijzen dat GSM-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden."

Inwoners vragen zich ook af welke masten voor het 5G-netwerk gebruikt worden en of er geen voorafgaand openbaar onderzoek moest zijn voor de uitrol van het netwerk. "Het gaat om een testfase. De bestaande zendmasten worden gebruikt, er wordt niets veranderd aan de vergunde infrastructuur, er wijzigt niets aan het vermogen en dus ook niet aan de blootstelling van de omgeving aan straling. Een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag was dus niet nodig. Echte 5G komt pas later", besluit burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck (N-VA).