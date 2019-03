Ongeval Asse: 15 dagen rijbewijs kwijt

De vrachtwagenchauffeur die gisteren een fietser aanreed in Asse, is z'n rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De vrouw die hij met z’n vrachtwagen aanreed, vecht volgens het parket nog steeds voor haar leven.

De man, een veertiger uit Dilbeek, had niet gedronken maar hij had de fietser moeten zien en voorrang verlenen, zegt het parket. De vrouw die aangereden werd is een twintiger uit Asse. Zij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en is volgens het parket nog altijd in levensgevaar. Het ongeval gebeurde gisterochtend: de N9 tussen Huinegem en het station van Asse bleef urenlang afgesloten.