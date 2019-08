Ongeval Nieuwerkerken: dodelijk slachtoffer tiener uit Asse

Het dodelijk slachtoffer van een ongeval in Nieuwerkerken, bij Aalst, is een 14-jarig meisje uit Asse. Kayleigh Leemans kwam met drie vrienden terug van de kermis van Mere toen de wagen waarin ze zat zondagnacht frontaal op een vrachtwagen botste.

Twee andere inzittenden raakten zwaargewond. Een vierde inzittende liep lichte verwondingen op. Zij komen allemaal uit het Aalsterse. Rond 2 uur 's nachts reed de wagen in een slecht verlichte straat frontaal in op een vrachtwagen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de wagen niet te snel reed, maar de 18-jarige chauffeur mocht op het moment van het ongeval niet achter het stuur zitten.

"De bestuurder had een voorlopig rijbewijs dus hij mocht op dat tijdstip niet meer met de wagen rijden en mocht ook de drie jonge passagiers in het voertuig ook niet vervoeren. Omdat het om een zwaar verkeersongeval gaat, wordt ook nagegaan of er sprake is van alcoholintoxicatie, GSM'en achter het stuur en dergelijke. Het onderzoek op dat vlak is nog lopende", zegt Annelies Verstraete van het Oost-Vlaamse parket.

Kayleigh zou zondag 15 jaar worden. In een reactie aan tvoost zegt haar oom Christophe geen wrok te hebben tegenover de bestuurder van de wagen. "Daarmee krijgen we Kayleigh niet terug. We steken liever onze energie in het rouwproces. Dat zal al genoeg vergen. We zijn er echt kapot van", aldus Kayleighs' oom.