Onrust door vechtende jongeren op Kerkplein Ruisbroek: "Extra blauw nodig"

Het Kerkplein in Ruisbroek in Sint-Pieters-Leeuw wordt de jongste tijd opgeschrikt door vechtpartijen. Volgens de politiezone Zennevallei zakken jongeren uit Vorst af naar het plein. Ze zouden wraak willen nemen voor een eerder gestolen bromfiets. Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat de gemeente drastische maatregelen neemt.

Vorig weekend was er opnieuw een incident op het Kerkplein in Ruisbroek. Een man werd er om een onbekende reden overvallen. “Ik was alleen en zo’n dertig personen hebben me geslagen. Mijn hoofd is verminkt met een wapen,” vertelt het slachtoffer anoniem voor onze camera. Hij moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De politie Zennevallei kon de verdachten intussen identificeren. “Er was eerder een dispuut tussen jongeren uit Ruisbroek en jongeren uit Vorst. Vorig weekend zijn de jongeren uit Vorst naar het Kerkplein afgezakt,” vertelt korpschef Mark Crispel. Intussen legden enkelen een verklaring af.

Na de incidenten pleit oppositiepartij Vlaams Belang voor meer blauw in Ruisbroek. “We pleiten al lang voor een extra bemande, volwaardige politiepost in de wijk. Daar vinden de meeste criminele feiten plaats,” aldus gemeenteraadslid Eddy Longeval. Maar volgens korpschef Crispel is dat niet geen optie. “We zijn er al vrij goed aanwezig, ook onze wijkwerking is daar vrij goed uitgebouwd. We hebben er twee wijkinspecteurs. Daar permanent mensen plaatsen is geen oplossing, er zijn ook niet altijd problemen.”