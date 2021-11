Onteigende woningen Meise afgebroken

In Meise zijn vijf leegstaande woningen afgebroken, naast de A12 in de Jan Krokaertstraat. De woningen moesten plaatsmaken voor de komst van de sneltram.

De Vlaamse overheid onteigende en kocht de woningen een paar jaar geleden al. Ze stonden dus al een tijdje leeg. Bewoner Jef Van Droogenbroeck protesteerde jarenlang tegen zijn onteigening. Zo kwam hij stelselmatig met protestborden in beeld tijdens wielerwedstrijden. Eind 2017 gaf Jef de strijd op en ging hij akkoord met het onteigeningsvoorstel. Hij verhuisde vervolgens naar Geraardsbergen.

De start van de werken voor de aanleg van de sneltram is voorlopig voorzien voor 2024. De Werkvennootschap hoopt volgend jaar een omgevingsvergunning te krijgen en in 2023 een aannemer te kunnen aanduiden.

De toekomstige sneltram, die grotendeels langs de A12 loopt, zal Willebroek verbinden met Brussel. In 40 minuten zal je het traject kunnen afleggen, want de tram rijdt in een eigen bedding en dus filevrij. Haltes zijn voorzien in Fort Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Elke halte krijgt ook een eigen Park and Ride-zone en wordt verbonden met de fietssnelweg F28. Op deze manier worden auto, fiets en openbaar vervoer gecombineerd.