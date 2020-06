Ontevreden marktkramers in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel uitten een aantal ontevreden marktkramers vanmorgen hun ongenoegen in verband met de nieuwe marktregeling. In Steenokkerzeel was er vandaag voor de eerste keer een opgesplitste markt (voor- en namiddag). De textielverkopers vinden dat ze benadeeld worden in vergelijking met de collega's die voeding verkopen.