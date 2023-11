Ontvoerders van minderjarige jongen uit Merchtem langer in de cel

Het slachtoffer werd op 21 september meegenomen in Lebbeke, Oost-Vlaanderen. De ontvoerders namen contact op met de papa van de jongen, die schakelde de politie in. De jongen werd uiteindelijk in Asse vrijgelaten. Na een achtervolging pakte de politie drie verdachten op. Zij worden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige en gijzeling. Terwijl ze in de cel zitten, loopt het onderzoek naar de ontvoering voort.