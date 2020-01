Ook autopsie Frederik wijst op ongeval

Frederik Vanclooster uit Vilvoorde is door verdrinking om het leven gekomen. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten.

Vorige week werd dagenlang gezocht naar Frederik Vanclooster, een jongeman van 21 uit Vilvoorde. Hij verdween na een nieuwjaarsfeestje in de Kruitfabriek. Zondag werd z’n lichaam gevonden in het kanaal. “Uit de eerste voorlopige resultaten van de autopsie op het lichaam van Frederik Vanclooster blijkt dat hij door verdrinking om het leven is gekomen”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Verder microscopisch en toxicologisch onderzoek wordt nog uitgevoerd. Er werden geen tekenen van geweld op zijn lichaam aangetroffen.”