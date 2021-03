Ook bij 85-plussers lage opkomst in vaccinatiecentrum Overijse

Naast het Pajottenland werden ook in de Druivenstreek de eerste prikjes gezet bij de 85-plussers. Het vaccinatiecentrum van de Markthallen in Overijse was klaar om op volle toeren te draaien, maar de opkomst was opvallend laag.

Het is niet de eerste keer dat er in het vaccinatiecentrum in Overijse minder mensen opdagen dan verwacht. Enkele weken geleden kwam bij het vaccineren van de zorgverleners soms tot de helft van de uitgenodigden niet opdagen. "Bij de oudere mensen zien we eigenlijk terug heel wat mensen die niet komen opdagen, vooral omdat ze zeer oud zijn en misschien de uitnodiging in hun brievenbus gevonden hebben of omdat ze al in een woonzorgcentrum verblijven”, zegt Dirk Devroey van het vaccinatiecentrum Overijse. “We zien nu dus terug hetzelfde probleem. Maar we zijn niet vier mensen andere oude mensen aan het opbellen met de vraag of ze vandaag nog hun vaccin kunnen krijgen."