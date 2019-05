Ook huiszoekingen in Vilvoorde en Meise naar autodieven

De politie is gisteren op minstens zes plekken in ons regio binnengevallen in een grootschalig onderzoek naar een dievenbende. Die zou achter minstens 500 diefstallen van auto's zitten. Na Sint-Pieters-Leeuw, Zellik, Asse en Roosdaal blijkt dat er ook in Vilvoorde en Meise werd gezocht.

Bij huiszoekingen in Sint-Pieters-Leeuw, Asse, Roosdaal en Zellik werden tal van caravans, luxeauto's en andere zaken in beslag genomen. In Roosdaal werden ook acht personen gearresteerd.

Nu blijkt dat er ook in Meise en Vilvoorde huiszoekingen waren. In Meise werd een woonwagenpark in de Nieuwenrodestraat geviseerd. In Vilvoorde viel de politie binnen op een woonwagenpark aan de Werkhuizenstraat. Het is niet bekend of bij die actie zaken in beslag werden genomen of mensen opgepakt.

De huiszoekingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar een dievenbende. De politie viel binnen op zo'n 200 plaatsen in ons land. De autodieven zouden de voorbije twee jaar tussen de 500 en 600 wagens gestolen hebben. Gisteren werden over heel het land meer dan 30 personen opgepakt.