Ook Londerzeel eist maatregelen tegen aquaplaning op A12

Na Meise vraagt nu ook buurtgemeente Londerzeel maatregelen tegen aquaplaning op de A12. Beide gemeentes willen dat Agentschap Wegen en Verkeer een oplossing zoekt voor de problemen met de waterafvoer. Vorig weekend stierf een 23-jarige man op de autosnelweg bij een ongeval dat het gevolg was van water op het wegdek.

“Na het dodelijke ongeval van vorige week hebben we bij Agentschap Wegen en Verkeer aangedrongen om de waterafvoer op de meest kritieke punten van de A12 dringend te evalueren en aan te pakken”, aldus Londerzeels burgemeester Conny Moons. Ook Marie-Jeanne Thaelemans, schepen van Mobiliteit in Meise, pleitte eerder al voor maatregelen omdat het niet het eerste dodelijke ongeval is op die locatie.

Volgens Agentschap Wegen en Verkeer werden de voorbije jaren al inspanningen gedaan om de capaciteit van de waterafvoer op de snelweg te vergroten. Toch zal AWV bekijken of er nieuwe maatregelen nodig zijn. “Na zo’n ongeval gaan wij steeds ter plaatse om de plek van het ongeval te inspecteren. We wachten ook op informatie van het parket en de politie over de rol van de weginfrastructuur bij dit ongeval”, verduidelijkt Anton De Coster, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer.