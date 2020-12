Ook Opwijk en Dilbeek annuleren carnaval

Na Halle, Vilvoorde en Asse annuleren ook Opwijk en Dilbeek carnaval in 2021. “Met de huidige coronamaatregelen en vooruitzichten is het onmogelijk om de wagenbouw terug op te starten na nieuwjaar en ook de organisatie van het carnavalweekend zelf lijkt momenteel niet haalbaar”, zegt Davy Moortgat van De Gatspoëters in Opwijk .

Door de afgelasting zal ook in Opwijk twee jaar na elkaar geen stoet door het centrum trekken. “De komende maanden wordt er bekeken om een aantal alternatieve activiteiten coronaproof op poten te zetten”, zegt Davy Moortgat. “Zo wordt er ondermeer gedacht aan een interactieve carnavalswandeling, de inhuldiging van de nieuwe karnavalloods en de publicatie van een online carnavalarchief.”

Ook de uitzendingen van “raddio Oppèk” blijven zoals gepland doorgaan van 15 tem 28 maart 2021. “Op die manier willen de groepen de sfeer in het dorp houden tot wanneer de volgende stoet kan vertrekken. In 2022 zal het Opwijks carnaval doorgaan in het weekend van zondag 10 april”,besluit Moortgat.

Ook in Dilbeek is besloten om geen enkele activiteit rond carnaval te organiseren. Het risico dat alle voorbereiding tevergeefs zouden zijn, is volgens de carnavalraad en het Dilbeekse gemeentebestuur te groot.