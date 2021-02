Ook vaccinatiecentrum in DOC Alsemberg klaar voor opening

Het vaccinatiecentrum in evenementenhal DOC in Alsemberg in Beersel is klaar voor gebruik. Deze week werd alles in gereedheid gebracht en werd er proefgedraaid om maandag de deuren te kunnen openen voor inwoners van Beersel, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. De vraag is nu nog er voldoende vaccins zullen zijn.

Vanaf maandag worden eerst de mensen uit de eerstelijnszorg gevaccineerd in evenementenhal DOC. Pas daarna is het grote publiek aan de beurt. Inwoners zullen in een bepaalde volgorde worden opgeroepen via een brief. Daarop zullen de datum en het uur staan waarop men zich met een geldige identiteitskaart kan aanmelden in de hal.

De vraag is hoe snel dit alles zal verlopen, gezien de toelevering van coronavaccins vertraging opliep. “Wij weten dat we volgende week alvast driehonderd vaccins zullen krijgen,” weet Hugo Vandaele, de burgemeester van Beersel. “Ik hoop dat de rest zo snel mogelijk volgt, want wij kunnen met onze vier lijnen 4 x 25 vaccinaties aan per uur. Helaas zijn we afhankelijk van Vlaanderen, Europa en de leveranciers.”