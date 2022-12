Ook volgend jaar schop in Dilbeekse grond: “Baron de Vironlaan moet waardige toegangspoort worden”

In Dilbeek werden dit jaar tal van wegenwerken afgerond, maar ook in 2023 staan tal van projecten op de agenda. Eén van de belangrijkste is ongetwijfeld de herinrichting van de Baron de Vironlaan. “De gemeente zet in op wegen die tegen een stoot kunnen, zo wordt gebouwd aan een veilige en groene omgeving”, zegt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur.

De Itterbeeksebaan, de Ternatstraat en de Bodegemstraat. Het zijn maar enkele voorbeelden van straten die de voorbije maanden in Dilbeek volledig heraangelegd werden. In 2023 staat onder andere de Baron de Vironlaan op de agenda. “De nutsmaatschappijen zijn nu al aan de slag als voorbereiding op de volledige heraanleg ervan. Dilbeek wil er namelijk werk maken van een kwalitatieve inrichting op vlak van leefbaarheid en ecologie, én met oog voor de actieve weggebruiker. De Baron de Vironlaan zal zo een waardige poort worden naar het centrum van Dilbeek”, zegt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur.

Verder wordt ook de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle zal in 2023 onder handen genomen worden. De Werkvennootschap zal in januari starten aan de fietssnelweg tussen Sint-Martens-Bodegem en Brussel Andere integrale dossiers worden verder voorbereid: de heraanleg van de Stationsstraat te Dilbeek en de Vlaanderenlaan op de grens van Bodegem en Dilbeek. “Tot slot wordt ook het masterplan Groot-Bijgaarden verder vormgegeven. Meer dan 120 inwoners kwamen langs om hun input te geven over hoe zij willen dat het centrum wordt hertekend. Daar gaan we nu mee aan de slag”, aldus Quaghebeur.