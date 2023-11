Oorlogsmonument Houtem verplaatst voor komst speeltuintje

Zaterdag is het 11 november, Wapenstilstandsdag, en dat betekent dat in het hele land de slachtoffers van alle oorlogen worden herdacht. Dat gebeurt traditiegetrouw ook in het Vilvoordse gehucht Houtem. Al zal de herdenking er daar wel een beetje anders uitzien dan de voorbije jaren. Het oorlogsmonument is er enkele meters verschoven omdat het plaats moest maken voor een speeltuin.

In Houtem, een gehucht van Vilvoorde, wordt een deel van de Haesendonckstraat heraangelegd om de verkeerssituatie er veiliger te maken. Maar eerder onderging het pleintje voor de Sint-Antoniuskerk ook al een gedaanteverwisseling. Plots stond er een speeltuin. “Dat is snel gegaan,” zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes.

Het monument voor de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog werd dichter bij de kerk geplaatst om ruimte te maken voor schommels en glijbanen. Maar volgens het stadsbestuur is dat maar tijdelijk om de 11-novemberherdenking te laten plaats vinden. Binnenkort mogen de inwoners van Houtem een definitieve plek kiezen. ”We gaan dat doen via een poll eind november. Dus de inwoners zullen inspraak hebben en het monument krijgt opnieuw een mooi plekje.”

Maar niet iedereen in Houtem loopt warm voor de nieuwe speeltuin. Nogal wat inwoners betreuren dat het unieke dorpsgezicht voor altijd verloren is gegaan. Maar de open ruimte tussen het historische Monnikenhof en de Steenblokhoeve zou volgens een erfgoedstudie waardevoller zijn zegt het stadsbestuur. “Het dorpsgezicht waar de speeltuin staat, is niet beschermd. Het zicht tussen de twee hoeves heeft meer waarde, maar we het trekken het door zodat we opnieuw een mooi dorpsgezicht krijgen. Zij het een klein beetje op een andere plaats. Het pleintje tussen beide hoeves krijgt daarom een andere invulling met onder meer een boomgaard om het oude karakter opnieuw te benadrukken. De speeltuigen die er nu staan verhuizen naar elders in het dorp.