Op- en afrittencomplex Affligem tot eind augustus volledig dicht voor laatste fase werken

Vanaf vandaag is het op- en afrittencomplex van Affligem opnieuw volledig afgesloten voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert er de laatste aanpassingen uit. De weginfrastructuur en de verkeerslichten op de brug moeten nog worden aangepast. Ook komt er een nieuwe asfaltlaag. Eind augustus is het vernieuwde op- en afrittencomplex volledig klaar en wordt het nieuwe keerpunt definitief in gebruik genomen.

De aanleg van het nieuwe keerpunt is een belangrijke verbetering voor de verkeersveiligheid van het op- en afrittencomplex. De wachtrijen op de afrit voor het verkeer uit Brussel moeten korter worden, waardoor het risico op kopstaartaanrijdingen verkleint. Het op- en afrittencomplex blijft een druk verkeersknooppunt, maar moet zo wel veiliger worden. Als alles klaar is, rijden twee verkeersstromen via het nieuwe keerpunt: verkeer vanuit Brussel dat richting Liedekerke en Hekelgem wil rijden en ook verkeer vanuit Liedekerke dat de oprit van de E40 richting Gent neemt.

Omleidingen

In deze laatste fase zijn er een aantal omleidingen voorzien. Verkeer dat tijdens de werken in Liedekerke moet zijn wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex van Ternat (verkeer tussen Brussel en Liedekerke), het op- en afrittencomplex in Aalst (verkeer tussen Liedekerke en Gent en ook zwaar verkeer in beide richtingen).

Foto/kaartje: Agentschap Wegen en Verkeer