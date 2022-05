Op weg naar historische droogte: “Hopen op wat regen als ik weerbericht bekijk”

Er mag de komende dagen dan wel regen voorspeld worden, het blijft bijzonder droog. Dat heeft gevolgen voor de landbouwers in onze regio. “Het zonnige weer was leuk om op het veld te werken, maar nu is het toch hopen op regen als ik ’s avonds naar het weerbericht kijk”, zegt landbouwer Jonas Lemaire uit Lennik.

Het is van februari geleden dat het in ons land hard en lang geregend heeft. Daardoor flirten we met de historische recorddroogte van 1976. De grond snakt naar water, dat merkt ook landbouwer Jonas Lemaire uit Lennik. “Het was snel duidelijk dat het droog ging worden, daarom hebben we in het voorjaar de grond goed bevochtigd”, zegt Jonas Lemaire. “Als je vertrekt met een droge grond, neem je al een slechte start. Dat is bij ons nog niet het geval, maar op een dag heeft alles wel water nodig.”

Net als de voorbije jaren wordt er ook dit jaar gevreesd voor een landbouwramp door het droge weer. “Ik heb al collega’s die al enkele weken aan het beregenen zijn, vooral dan groentetelers. Zij moeten heel fijne zaden ondiep gaan zaaien, maar door de zon en de wind is die toplaag heel snel uitgedroogd. Daardoor wordt het moeilijk om de zaden te laten kiemen”, zegt Jonas. “Als het nu droog is, blijft het lang droog. Ik hoor van oudere landbouwers dat zij dat vroeger nooit hebben meegemaakt. Het is moeilijk om je tegen die veranderende weersextremen te wapenen.”