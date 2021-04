Op zoektocht met Lotta en de paashaas in Rode

Wie op zoek is naar een paasactiviteit voor het hele gezin, kan de komende dagen en weken nog op tocht in Sint-Genesius-Rode. Daar stippelde gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve een paaszoektocht uit. Coronaveilig én buggyvriendelijk.

“Op een toffe wandeling van ongeveer 4 kilometer nemen Lotta en de paashaas je mee langs mooie plekjes in Rode”, legt centrumverantwoordelijke van GC de Boesdaalhoeve Liesbeth Vermaelen uit. “Via een doeboekje, gebaseerd op het kinderboek van Diane Put en Rik Dewulf, krijg je onderweg leuke opdrachten.” De zoektocht is buggyvriendelijk én coronaveilig. En wie alle opdrachten uitvoert, krijgt een welverdiend zakje paaseitjes. Het doeboekje kan je downloaden via de website van de Boesdaalhoeve of afhalen aan de hoeve zelf in de zwarte brievenbus aan de Graanzolder.