Ophef over mogelijke schrapping buslijn 288 Kapelle-op-de-Bos - Londerzeel

De mogelijke afschaffing van buslijn 288 Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos-Mechelen zet kwaad bloed. “Een ramp,” zo klinkt het bij de mobiliteitsschepenen Hilde De Keersmaeker (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos en Dimitri Robbijns (LWD) van Londerzeel. Beide gemeenten schreven een gezamenlijke brief naar de Lijn als smeekbede om de verbinding absoluut te behouden. Er is nog geen definitieve beslissing genomen.

De besparingsplannen van vervoersmaatschappij De Lijn worden concreter en ook Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel worden niet ontzien. Mogelijk wordt buslijn 288 geschrapt. “Hoe kan men openbaar vervoer promoten, als men zo’n belangrijke verbinding zou annuleren?”, vraagt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos zich af. “Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos zijn bij dezelfde scholengemeenschap aangesloten met een zeer groot aantal leerlingen in het secundair onderwijs. Het afschaffen van die buslijn zou heel veel leerlingen treffen. Het schepencollege schreef al een eerste brief naar de vervoersregio, net zoals de voltallige gemeenteraad een tweede brief schreef.”

Centrum moeilijk toegankelijk

De aanwezigheid van de brug over het kanaal zorgt er bovendien voor dat het centrum voor ouderen en minder mobiele inwoners niet toegankelijk is zonder buslijn 288. Die brug is immers niet gemakkelijk over te steken door de minder mobielen. “Ook de verbinding met de sociale tewerkstellingsplaats in Londerzeel zou zonder lijn 288 wegvallen,” gaat de schepen verder. “In de toekomst is bij de creatie van de halte voor de tramlijn langs de A12, een degelijke verbinding via openbaar vervoer absoluut noodzakelijk.”

Vervoersregioraden

Vlaanderen bestaat uit vijftien vervoersregioraden en die adviseren De Lijn over de schrapping van een buslijn. Mobiliteitsschepen Dimitri Robbyns (LWD) van Londerzeel: “Het probleem is dat Londerzeel deel uitmaakt van de vervoersregioraad van de Rand en Kapelle-op-den-Bos van die van Mechelen. Dat verzwakt de positie van onze beide gemeenten in die raden als het over zo’n gezamenlijke buslijn gaat. Het gaat hier om de buslijn 288 die de treinstations Mechelen, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel en vele tussenhaltes aandoet. De Lijn maakt de efficiëntie-oefening en kijkt naar de kosten-baten en of er al een treinverbinding is. Maar die kan onmogelijk het aanbod van buslijn 288 met al die tussenhaltes invullen.”

De beide vervoersregioraden en De Lijn hebben over buslijn 288 nog geen definitieve beslissing genomen, maar dat de kwestie na de corona-crisis terug op tafel zal komen, staat vast. Dirk Hermans (ProKA): “Hopelijk wordt er een consensus bereikt binnen die vervoersregioraden. Als dat niet gebeurt, moet de hogere overheid beslissen en dan vreest onze fractie dat de buslijn geschrapt wordt.”