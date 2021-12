Oplossing voor overlast van zwaar verkeer in Grimbergen

In Grimbergen heeft een petitie tegen zwaar verkeer door een aantal straten tot resultaat geleid. Een van de bedrijven in de buurt paste z'n afrijroute aan.

In Grimbergen en in de deelgemeenten Humbeek en Beigem veroorzaakte zwaar verkeer in de omgeving van onder andere de Benedenstraat heel veel overlast voor buurtbewoners. Vooral aan- en afrijdende vrachtwagens van het bedrijf Van Moer Logistics in de bedrijvenzone Cargovil bleken verantwoordelijk. 612 gezinnen ondertekenden een petitie en één van hen stapte naar het bedrijf Van Moer Logistics om het probleem aan te kaarten. Met succes want na gezamenlijk overleg besliste het bedrijf om een alternatieve route voor de vrachtwagens uit te stippelen. De buurtbewoners reageren opgelucht.