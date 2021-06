Oplossing in zicht voor verkaveling Beigemveld?

Is het einde van de juridische impasse rond de geplande verkaveling Beigemveld in Grimbergen in zicht? Er is alleszins een nieuw openbaar onderzoek in de maak. Het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan werd vernietigd door de Raad van State. De nieuwe plannen zijn aangepast met minder appartementen, meer eensgezinswoningen, een betere afwikkeling van de mobiliteit en een park.

Buurtbewoners voeren al jarenlang een juridische strijd tegen de verkaveling Beigemveld. Projectontwikkelaar Matexi wil er bijna 200 woningen en appartementen realiseren. Nadat het groen licht voor kreeg van de gemeente, floot de Raad van State het project nu terug. In september vorig jaar vernietigde de Raad van State het wegenistracé van de verkaveling, begin dit jaar volgde het ruimtelijk uitvoeringsplan. Als gevolg daarvan vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook de eerste fase van 82 loten van de verkaveling zelf.

“De belangrijkste motivatie was dat er geen oplossing gevonden werd voor de gebrekkige ontsluiting via de smalle Kruipstraat”, vertelt schepen van Omgeving Bart Laeremans. “De gemeente heeft een onafhankelijk studiebureau ingeschakeld om een betere ontsluiting uit te werken voor de nieuwe verkaveling. We hebben ook de gesprekken geactiveerd die we de voorbije jaren gevoerd hebben met de buurtbewoners en ontwikkelaar Matexi voor een betere inrichting van de verkaveling.”

In de nieuwe plannen staat de zwakke weggebruiker centraal met onder meer een fietsstraat en zone 30. Daarnaast worden er ook 20 appartementen minder gebouwd dan eerst voorzien. “Bij volledige afwerking zal de verkaveling maximaal 191 woningen tellen in plaats van 195, waarvan nog 32 appartementen. Er komt een aaneengesloten park van 7.100 m², met aan de randen zestien extra eengezinswoningen”, aldus Laeremans. Het openbaar onderzoek over de nieuwe plannen van Beigemveld loopt nog tot en met 24 juli.