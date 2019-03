Opnieuw brand bij dweilfabrikant New Manta

Er is gisteravond opnieuw brand uitgebroken bij New Manta aan de Heirbaan in Opwijk. De brand was snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef en er geen gewonden vielen. De voorbije jaren moest de brandweer al meermaals uitrukken naar de dweilfabrikant.

De brand brak uit om 23 uur aan de productielijn. De schade bleef al bij al beperkt omdat werknemers van New Manta de brand zelf al aan het bestrijden waren. Intussen stelt de buurt zich wel vragen over de veiligheid in het bedrijf, vooral omdat de infrastructuur verouderd zou zijn en de brandweer meermaals per jaar moet uitrukken naar New Manta. Vorig jaar brak er twee keer brand in de maand april en één keer in september. In de meeste gevallen gaat het om kleinere branden aan de machines en installaties. Zware branden zijn er tot nu toe nog nooit geweest. Volgens het bedrijf komt dat omdat het werkt met producten die heel vatbaar zijn voor bran.,Bij New Manta in Opwijk werken zestig mensen.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West