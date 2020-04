Opnieuw drie bewoners van Akapella bezweken aan coronavirus

In het woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn gisteren opnieuw drie bewoners overleden ten gevolge van het coronavirus. Dat brengt het totaal op zeven. Daarmee is Akapella een van de zwaarst getroffen woonzorgcentra in de regio. De komende twee dagen worden wel alle bewoners getest. Dat bevestigt Anthony Cafmeyer, operationeel verantwoordelijke van Vivalto Home, waar Akapella deel van uitmaakt.

Tien besmette bewoners vertonen momenteel ook nog ernstig symptomen. "Zij liggen niet aan een beademingstoestel al krijgen sommige extra zuurstof toegediend. Een 30-tal andere die lichte symptomen vertonen zitten in isolatie op hun kamer om geen risico te lopen. Voor de duidelijkheid wordt iedereen momenteel als besmet beschouwd. Enkel wie totaal geen symptomen vertoont en waarbij er ook geen enkel vermoeden is mag nog de kamer verlaten en een wandelingetje maken onder gecontroleerde omstandigheden mits voldoende afstand en onder toezicht.”

Akapella is wel één van de 55 woonzorgcentra die testkits kregen van de overheid. “De komende twee dagen zullen alle 104 bewoners worden getest. Vrijdag of ten laatste maandag zullen we de resultaten kennen.” Een aparte afdeling voor de besmette bewoners is er niet. “Dat infrastructureel bij ons niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte. Bovendien is het ook enkel nuttig als je een drie à viertal geïsoleerde gevallen hebt en niet als er sprake is van een ruime besmetting zoals hier.”

Foto: Google Maps