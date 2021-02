Opnieuw gifvaten gedumpt in Eppegem

Langs de fietssnelweg in Eppegem werden vanmorgen opnieuw vaten met chemisch afval ontdekt. Een week geleden werd al een soortgelijke ontdekking gedaan op diezelfde plek. Het gerecht is inmiddels een onderzoek gestart.

Iets voor zeven uur vrijdagochtend deed een passant op de fietssnelweg de bizarre ontdekking. Opnieuw waren er meer dan tien blauwe vaatjes en één groot vat met chemisch afval gedumpt langsheen de weg. Opvallend, want exact een week geleden werden er op diezelfde plek al een twintigtal gelijkaardige vaten ontdekt. De brandweer werd opgetrommeld om te kijken of er een direct gevaar was. De politie sloot dan weer de baan af om pottenkijkers weg te houden.

Analyse

De Civiele Bescherming werd, net als vorige week, ingeschakeld om de vaten op te komen halen voor analyse. Wat er precies in de vaten zit, is immers nog niet duidelijk. Voorlopig is ook nog niet geweten wat er in de vaten van vorige week zat, al werd er gesuggereerd dat het wel eens om chemisch afval kon gaan, afkomstig van een mogelijk drugslabo. Het parket is alvast met een gerechtelijk onderzoek gestart.

Volgens burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) is het duidelijk dat het om dezelfde daders gaat. “Dit is eigenlijk hallucinant. Ik ga vragen dat het parket een tandje bij steekt om deze zaak op te lossen.” Geerinckx gaat ook eerstdaags samenzitten met de mensen van afvalintercommunale Incovo. Eigenlijk is deze plek geen hotspot voor zwerfvuil. Toch zullen we eens bekijken of we de camera’s ook hier eens kunnen inzetten.”