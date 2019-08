Opnieuw heibel over lindes in Grimbergen

Op de Grimbergse gemeenteraad kwam de Groen-fractie, met de steun van het actiecomité 'Red de lindes van de Veldkantstraat' tussen in het dossier van de geplande lindenkap in de Veldkantstraat. De gemeente wil er de 101 lindes kappen voor de heraanleg van de riolering en de straat. Maar dat zien Groen en het actiecomité niet zitten. Fractieleider Eddie Boelens (Groen): "Dat het verzet groot is, bewijzen de meer dan 1.300 handtekeningen die in zo'n twee weken tijd in een petitie tegen de bomenkap verzameld werden. En nu kwamen we er bovendien achter dat de lindes beschermd zijn. Ze situeren zich namelijk in de ankerplaats 'Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen'. Als houterige beplanting met erfgoedwaarde genieten ze bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 een bijzondere bescherming en dus mogen ze niet gekapt worden."

"Geen schade toebrengen"

Gerth van het actiecomité 'Red de lindes': "Als actievoerders zijn we ervan overtuigd dat het gemeentebestuur niet bereid is schade toe te brengen aan deze unieke ankerplaats van onze Grimbergse parel. Op basis van de nieuwe informatie dat de lindes beschermd zijn, dringen we erop aan dat het oorspronkelijke collegebesluit over de kap van de lindes wordt herroepen. We willen met alle betrokkenen rond de tafel zitten om met respect voor het levend erfgoed bij de geplande rioleringswerken een oplossing uit te werken, waarbij zowel de fietsveiligheid als het behoud van de bomen wordt gerealiseerd. Dat moet mogelijk zijn."

Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD): "Ik heb geen zicht op de impact van wat Groen zegt over de bescherming van de lindes in dit dossier. Onze diensten zijn ermee bezig en we bekijken wat wel en niet kan en of dit invloed heeft op de werken. De ontwerper is inmiddels bezig met het ontwerp van de heraanleg. We bespreken dit verder in het college."