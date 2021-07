Opnieuw kans op intense onweersbuien

Het KMI kondigt vanaf vanmiddag opnieuw code oranje af. Ook in onze regio is er weer kans op hevige onweersbuien. In een aantal gemeenten worden extra maatregelen genomen. Zo worden er in Sint-Pieters-Leeuw preventief zandzakjes uitgedeeld. “Je kan vandaag tussen 10 en 12 uur per gezin 10 zandzakjes afhalen bij de technische uitvoeringsdiensten aan de Brabantpoort, Pepingensesteenweg 246”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Het waterpeil van onze wachtbekkens en beken is gelukkig goed gezakt intussen, maar dat is geen garantie. Laat ons dus waakzaam zijn en duimen…”.