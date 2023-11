Bob Savenberg is al jaren actief bij Open VLD in zijn thuisgemeente Dilbeek. Hij is er voorzitter van Blauw Dilbeek, maar gaf wel zijn zitje in de gemeenteraad op. Hij wou zich toen meer concentreren op zijn muziek. Eind dit jaar verhuist bij bovendien naar Overijse.

Savenberg geeft aan van media en onderwijs zijn speerpunten te willen maken.