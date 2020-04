In het woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek, bij Grimbergen, zijn vannacht nog eens twee bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt VRT NWS. Dat brengt het aantal slachtoffers van het virus in het woonzorgcentrum op vijf. Tussen de 20 en 30 inwoners van Den Bogaet vertonen eveneens symptomen.

Opnieuw twee overlijdens in woonzorgcentrum Den Bogaet

Den Bogaet is volgens Agentschap Zorg en Gezondheid één van 20 centra die zwaar getroffen is door het coronavirus. Toch heeft het woonzorgcentrum tot de eigen verbazing nog geen signaal gekregen dat het corona-testkits zal krijgen. 11.000 van die kits worden vanaf vandaag verdeeld. “Zowel voor het personeel, de bewoners als voor hun familieleden zou het een grote geruststelling zijn als we die testkits te kunnen bemachtigen. Maar momenteel heb ik nog niets gehoord”, zegt plaatsvervangend directeur Stephanie Deryckere aan VRT NWS.

Met die testkits wil het woonzorgcentrum de bewoners systematisch testen. Het UZ Brussel heeft zich intussen bereid getoond om de testen in Den Bogaet mee af te nemen en te verwerken. Het zwaar getroffen woonzorgcentrum doet er intussen alles aan om de bewoners te verzorgen. De eetruimte van Den Bogaet is heringericht om zieke bewoners onder te brengen. Dokters uit de buurt hebben hun hulp aangeboden en enkele taken, zoals de poets- en wasdienst, zijn uitbesteed zodat het personeel zich volledig kan richten op de zorg van de bewoners.

Foto: Google Maps