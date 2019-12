Opnieuw vergunning afgeleverd voor bouw windturbines

Er is opnieuw een vergunning afgeleverd voor de bouw van twee windturbines aan het Brusselbaantje in Peizegem. Maar dat betekent niet dat ze er meteen zullen komen. De aanvraag is een juridisch kluwen geworden tussen het buurtcomité en de aanvrager. Zo loopt er nog altijd een procedure bij de Raad van State over de milieuvergunning.

Beide windturbines die in Peizegem vlakbij de grens met Steenhuffel zouden komen, hebbeneen tiphoogte van 175 meter en kunnen zo'n 3.500 gezinnen van stroom voorzien. Maar de dichtstbijzijnde woning staat op 306 meter, vlakbij is de Tuinbouwschool gelegen en de turbines zouden gebouwd worden vlakbij de veiligheidszone van de hoogspanningslijn en een hogedrukgasleiding. Het protest tegen de windturbines is groot en wordt sinds 2017 gestuurd door het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel.

Toch zijn de vergunningen destijds toegekend en daarna ook meteen met succes aangevochten door de buurt. De vergunningen werden vernietigd, maar Aspiravi, dat de windmolens wil bouwen, ging in beroep. Nu is er als gevolg van dat beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alsnog een nieuwe vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid. Maar dat wil niet zeggen dat de windmolens er meteen zullen staan.

"Wij hebben onze raadsman gecontacteerd, maar er waren nog geen documenten over de mogelijke vergunning binnen gekomen. Zodra we die hebben, gaan we alle mogelijke volgende stappen onderzoeken. Er loopt inmiddels ook nog een procedure bij de Raad van State tegen de bouw van de windmolens", zegt Bart De Vos, woordvoerder van het actiecomité 'Leefbaar Merchtem-Londerzeel'.

Het actiecomité verzamelde in het verleden 1.500 handtekeningen met een petitie en ook zo'n 1.100 bezwaren. Burgemeester van Merchtem Maarten Mast verklaarde eerder zelf voorstander te zijn van windmolens, maar dat het niet de gemeente Merchtem is die de aanvraag voor de bouw ervan doet en beslist over het dossier. Ook buurgemeente Londerzeel vecht de vergunningen voor de bouw beide windmolens al een paar jaar aan.